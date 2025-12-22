«Возмутилась, зачем вам столько чая, кофе» 1 22.12.2025, 11:44

Белорусы честно рассказали про досмотры таможенников.

В последние дни белорусов массово допрашивают на границе при возвращении из Европы. Но для некоторых это вовсе не проблема. Их больше волнуют досмотры таможенников.

Журналисты BGmedia посмотрели в приграничных чатах, что о таможенниках в пункте пропуска «Брест» пишут те, кто пересекают границу на автомобилях и автобусах.

Люди не понимают логику досмотров брестских таможенников

Пользователи приграничного чата про погранпереход «Тересполь — Брест» делятся историями, как проходили досмотры брестских таможенников в последние дни. Например, родителям девушки пригрозили, что включат авто в «особый список». Она спрашивала у белoрусов, есть ли такой список:

«Родители ехали через «Брест», везли кофе, чай, что-то из химии, но в пределах нормы все по количеству и по весу. Таможенница прицепилась, возмутилась, зачем вам столько чая, кофе и т. д. Посмотрела по паспорту, что ехали 8 дней назад. Сказала, что часто ездят и что внесет машину в «особый список». Может кто-то сталкивался, есть ли такой список реально и чего можно ожидать при последующем переходе границы?».

«Никто вам точно не скажет. Наверное, что-то есть для фиксации подозрительной активности в товарных перевозках. Возможно, просто следующий раз будут трясти как грушу в рамках правил, определенных законом».

«В следующий раз посмотрят этот же товар, если он будет опять у них, то потом могут каждый раз через рентген и яму гонять».

Еще один пример. Беларус возвращался домой с коллегой. На двоих они везли 50 кг товаров и вещей. Таможенница прицепилась к ним и потребовала разделить их покупки. Мужчине это не понравилось:

«Постоянно 6 лет катаюсь до 6 раз в год на работу и домой. В первый раз так. Все перетрясла, на рентген отправила. Ехали вдвоем с коллегой, так заставила расставить по отдельности закупы одного и другого. И на весы. А не так, что 50 кг на двоих. Хоть и сказали, что работаем вместе и все вместе покупали.

Вопрос не к ней. А за 6 лет исключение из правил. Ездим не каждую неделю, а раз в 2–3 месяца, иногда 4. У обоих виды на жительство, то есть прекрасное понимание, что не перекупы, а люди едут в отпуск. Но даже несмотря на все это — копание даже в грязном белье».

Ему попытались объяснить логику таможенников:

«Просто выполняет свою работу. Опять же, вы обязаны понимать свои действия на границе. Вот вы выставили вес 50 кг вместе — она могла не делать вам снисхождения, а сразу посчитать одному из вас перевес 25 кг. Все».

«На таможне нет такого — «вместе покупали». Если два человека едут и у одного чемодан 20 кг, а у второго 30 кг, то второй заплатит за перевес 5 кг, даже если это родственники. В принципе, могут закрыть глаза или разрешить переложить вещи в такой ситуации, но не обязаны. А если вещь неделимая, то точно придется платить, если больше 25 кг, хоть 10 человек вместе будут».

Есть и другие истории. Некоторые с позитивным финалом, некоторые — нет:

«Выгрузила вещи, велик. И сходу мадам: у вас будет перевес. Говорю: как так? Велосипед, стиральные принадлежности, конфеты. Короче, взвесили абсолютно все. И маленькие игрушки весом 100 граммов. Велик был задекларирован, но почему-то в базе не числился. Составили акт, уложилась в кг, 300 граммов даже было свободных. Знакомую девушку ждал штраф и оплата перевеса».

«РП – РБ [18 декабря]. Подъехала к границе в 10.15. В 10.35 заехали на мост на нейтралку. В 10.50 заехали к белорусам. В 11.45 выехали от белорусов. Вся таможня за 1 час 30 минут. Такое разве бывает?»

«РП — РБ, 17 декабря. Евро-номера, санкционное по объему и клиренсу авто. Паспорт РФ + ЕС. К белорусам на красный канал, с оформлением временного ввоза. Шманали все вещи на столах. Зачем-то два раза меня обыскивали металлоискателем: первый раз у пограничников, второй — у таможенников. И те, и другие осматривали машину, непонятно зачем дублирование. И в завершение всего девочка отправила мою машину на рентген, что отняло еще часа 2. В итоге время от начала очереди в Тересполе до выезда в Брест заняло 12 часов».

Некоторые считают, что такое долгое прохождение границы из-за молодых сотрудников таможни в пункте пропуска «Брест».

