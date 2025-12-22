закрыть
В Минске случился свадебный бум

  • 22.12.2025, 11:56
В Минске случился свадебный бум
Иллюстративное фото: alexbucklandphotography.co.uk

Самому юному жениху - 16, самому зрелому — 94.

За 11 месяцев текущего года в Минске зарегистрировано 13 400 браков. «Это своего рода свадебный бум», — рассказал начальник главного управления юстиции Мингорисполкома Андрей Мальцев.

В 2025 году в столице было зарегистрировано на 1,5 тыс. больше браков, чем в прошлом году.

Самой юной невесте уходящего года было 15 лет, жениху — 16. Самой возрастной парой стали 94-летний минчанин и его 87-летняя избранница.

К слову, в этом году случился бум торжественных регистраций юбилеев свадеб. В топе самых популярных дат остаются день святого Валентина и «зеркальные» даты. Одной из самых популярных локаций для торжественной росписи стал историко-культурный комплекс «Лошицкий».

