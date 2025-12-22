Вместе с Ермаком Зеленский уволил и Подоляка 22.12.2025, 11:57

1,854

Михаил Подоляк

Фото: AFP

Ушли в отставку все советники главы Офиса президента Украины.

После отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака были уволены все его советники и помощники.

«В связи с увольнением руководителя Офиса президента Украины лица, занимавшие должности помощников и советников (штатных и по совместительству) руководителя Офиса президента Украины, уволены с должностей», — говорится в ответе ОПУ на запрос «Украинских новостей».

Перечень уволенных лиц представлен не был. Но, согласно предварительным публичным заявлениям ОПУ, известно, что по состоянию на декабрь 2024 года у Андрея Ермака 9 советников. Михаил Подоляк был внештатным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com