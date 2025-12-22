закрыть
Вместе с Ермаком Зеленский уволил и Подоляка

  • 22.12.2025, 11:57
  • 1,854
Вместе с Ермаком Зеленский уволил и Подоляка
Михаил Подоляк
Фото: AFP

Ушли в отставку все советники главы Офиса президента Украины.

После отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака были уволены все его советники и помощники.

«В связи с увольнением руководителя Офиса президента Украины лица, занимавшие должности помощников и советников (штатных и по совместительству) руководителя Офиса президента Украины, уволены с должностей», — говорится в ответе ОПУ на запрос «Украинских новостей».

Перечень уволенных лиц представлен не был. Но, согласно предварительным публичным заявлениям ОПУ, известно, что по состоянию на декабрь 2024 года у Андрея Ермака 9 советников. Михаил Подоляк был внештатным.

