Вместе с Ермаком Зеленский уволил и Подоляка
- 22.12.2025, 11:57
- 1,854
Ушли в отставку все советники главы Офиса президента Украины.
После отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака были уволены все его советники и помощники.
«В связи с увольнением руководителя Офиса президента Украины лица, занимавшие должности помощников и советников (штатных и по совместительству) руководителя Офиса президента Украины, уволены с должностей», — говорится в ответе ОПУ на запрос «Украинских новостей».
Перечень уволенных лиц представлен не был. Но, согласно предварительным публичным заявлениям ОПУ, известно, что по состоянию на декабрь 2024 года у Андрея Ермака 9 советников. Михаил Подоляк был внештатным.