На прямой линии с Путиным запретили «Любовь 360»2
- 22.12.2025, 12:12
- 2,864
В ней усмотрели угрозу традиционным ценностям.
Сотрудник принадлежащего правительству Московской области телеканала «360» не смог поднять во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» табличку со словом «любовь» и логотипом телеканала, рассказал корреспондент кремлевского пула от «Коммерсанта» Андрей Колесников, заметило «Агентство».
Как сообщил журналист, один из сотрудников в зале усмотрел в сочетании слова «любовь» и цифры «360» «извращение традиционных ценностей».
Журналист «Коммерсанта» уточнил, что об этом случае российские журналисты рассказывали коллегам из стран СНГ в кулуарах заседания Высшего евразийского экономического совета, который прошел накануне в Санкт-Петербурге.
Из описания Колесникова следует, что табличка со словом «любовь» была не единственной, чью демонстрацию запретили организаторы прямой линии.
Журналистка телеканала 360 Регина Орехова в ходе прямой линии смогла задать президенту два вопроса. Один из них касался темы любви.
«Вы сегодня сказали, что считаете, что любовь с первого взгляда существует. Владимир Владимирович, а вы влюблены?», – спросила Орехова. «Да», – ответил Путин.