закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как сделать так, чтобы новогодняя елка простояла дольше?

  • 22.12.2025, 12:17
Как сделать так, чтобы новогодняя елка простояла дольше?

Простые советы.

Как сделать так, чтобы срезанная ёлка дольше простояла? Об этом «АиФ» рассказал дендролог Михаил Рудевич.

«Перед установкой ёлки срежьте нижний конец ствола на 2-4 см и расщепите его на глубину 6 см. Новый срез обработайте влажной губкой или просто окуните в воду, чтобы проводящие сосуды растения «не завоздушились». Затем удалите нижние ветки ствола для удобства полива», - поясняет дендролог.

После этого установите ёлку в устойчивую подставку с емкостью для воды и регулярно пополняйте ее запас. Разместите ёлку подальше от отопительных приборов. Также продлить жизнь вашей зеленой красавице помогут спецподкормки для хвойных растений или самодельный раствор: одна таблетка аспирина и чайная ложка сахара, растворенные в литре воды.

Перед украшением деревца оросите его водой из распылителя, оно с благодарностью попьёт воду через поры в хвоинках».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко