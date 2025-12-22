Как сделать так, чтобы новогодняя елка простояла дольше? 22.12.2025, 12:17

Простые советы.

Как сделать так, чтобы срезанная ёлка дольше простояла? Об этом «АиФ» рассказал дендролог Михаил Рудевич.

«Перед установкой ёлки срежьте нижний конец ствола на 2-4 см и расщепите его на глубину 6 см. Новый срез обработайте влажной губкой или просто окуните в воду, чтобы проводящие сосуды растения «не завоздушились». Затем удалите нижние ветки ствола для удобства полива», - поясняет дендролог.

После этого установите ёлку в устойчивую подставку с емкостью для воды и регулярно пополняйте ее запас. Разместите ёлку подальше от отопительных приборов. Также продлить жизнь вашей зеленой красавице помогут спецподкормки для хвойных растений или самодельный раствор: одна таблетка аспирина и чайная ложка сахара, растворенные в литре воды.

Перед украшением деревца оросите его водой из распылителя, оно с благодарностью попьёт воду через поры в хвоинках».

