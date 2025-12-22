«Ехала ровно сутки без пересадок» 22.12.2025, 12:27

1,056

На выезде из Польши в Беларусь - очереди автобусов.

Перед началом рождественских праздников десятки автобусов стоят в очереди на въезд в Беларусь из Польши. Пассажиры проводят на границе около суток. Снова стала популярной практика пересадки за доплату во впереди стоящие автобусы, пишет Most.

Как пишут пользователи приграничных чатов, прохождение границы через переход «Тересполь — Брест» занимает около суток или даже больше.

Виктор ехал из Варшавы. Он пишет, что прибыл на границу 21 декабря в 04:50, его автобус был 56-м в очереди. Пассажиры покинули погранпереход с белорусской стороны только 22 декабря в 08:30. На польском пункте пропуска автобус оформили за 25 минут, а на белорусской стороне — за четыре с половиной часа.

У пользовательницы Vera Vanislavskaya прохождение границы без пересадки заняло 28 часов 15 минут: прибыли на границу 21 декабря в 01:30, а выехали с границы 22 декабря в 05:15.

— Граница РП-РБ — ровно сутки без пересадок, — пишет пользовательница Анжела.

Многие пользователи отмечают, что контроль на выезд из Польши проходят быстро, а белорусская сторона отправляет значительную часть транспортных средств на рентген.

Перед шлагбаумом меняют 20-местный бус на большой автобус

Вместе с очередями на границу вернулась и практика платных пересадок в первые в очереди автобусы. На этот раз «подсадки» практикуются на польской стороне границы. В Тересполе даже появились водители, предлагающие подвезти пассажиров автобусов к началу очереди. Эта услуга стоит 20 злотых.

За пересадку в один из первых автобусов в очереди платят по 50 евро. У пассажиров, которые воспользовались этим способом, прохождение границы заняло 4,5–5 часов.

Пользователи чата описали сомнительную практику некоторых перевозчиков: они сначала ставят в очередь бус на 20 пассажиров, а перед шлагбаумом меняют его на 50-местный автобус. Таким образом перед границей появляются десятки свободных мест, которые можно продать по 50 евро.

Что в «Бобровниках»

Очередь автобусов появились и на пограничном переходе «Бобровники — Берестовица». В чатах пишут, что ночью с 21 на 22 декабря в очереди на выезд из Польши в Беларусь было 24 автобуса. Прохождение границы в сторону Беларуси занимает 24-25 часов.

На выезд из Беларуси тоже очереди

Очереди автобусов есть и на белoрусской стороне границы. В «Бресте» некоторые перевозчики практикуют пересадку в подменные автобусы ближе к началу очереди. Прохождение границы на автобусе в сторону Польши через переход «Брест — Тересполь» занимает около восьми часов.

В «Берестовице» прохождение границы в сторону Польши занимает 12-14 часов.

