22 декабря 2025, понедельник, 12:57
Стало известно, когда в Беларусь придет устойчивый мороз и снег

  • 22.12.2025, 12:45
Наша страна окажется во власти малоактивных атмосферных фронтов

Зима обязательно наступит: она придет уже к середине следующей недели, когда в большинстве районов столбики термометров устойчиво уйдут в минус. Осадки станут проходить в основном в виде снега, формируя снежный покров. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов на провластном ОНТ.

В начале следующей недели наша страна окажется во власти малоактивных атмосферных фронтов. Ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории пройдут дожди с мокрым снегом. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Влажность до 90%. Ночью ожидается от -3°C до +2°C. Днем в понедельник столбики термометров будут показывать +1°C… +4°C, во вторник — -2°C… +3°C.

В середине недели существенных осадков не ожидается. Ночью и местами утром будет туманно, на дорогах в некоторых районах гололедица. Влажность до 80%. В среду ночью ожидается от -2°C до -7°C, днем — от -1°C в Бресте до -8°C в Витебске.

Вторая половина недели также не порадует обильными осадками. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. Влажность до 80%. В ночные часы синоптики прогнозируют от -5°C до -11°C, днем в четверг ожидается от -2°C до -8°C, в пятницу — от -2°C до -7°C.

В выходные в некоторых районах ожидаются кратковременные осадки. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Влажность снизится до 70%. Ночью на термометрах будет от -5°C до -10°C, в середине дня в субботу прогнозируется от -3°C до -6°C, в воскресенье — до -5°C.

