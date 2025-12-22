закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гиперзвуковая ракета США пробьет оборону Китая и России

  • 22.12.2025, 12:49
Гиперзвуковая ракета США пробьет оборону Китая и России

Dark Eagle вызывает страх в Москве и Пекине.

Армия США продвигается в разработке гиперзвуковой ракеты Dark Eagle, которая, по оценкам военных, сможет эффективно преодолевать современные системы ПВО, развернутые потенциальными противниками, включая Китай и Россию, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

На днях министр обороны США Пит Хегсет посетил арсенал Редстоун в штате Алабама, где получил обновленную информацию о ключевых ракетных программах сухопутных войск. Одной из центральных тем визита стала сверхзвуковое оружие большой дальности.

Dark Eagle — это мобильная гиперзвуковая ракета наземного базирования средней дальности. Она состоит из ракеты-носителя и сверхзвукового планирующего боевого блока. По данным армии США, дальность комплекса составляет от 2 800 до 3 500 километров, а скорость превышает 5 Махов — почти 6 400 км/ч. Несмотря на сравнительно легкую боевую часть (менее 14 кг), ракета способна уничтожать цели на площади размером с парковку.

Военные подчеркивают, что Dark Eagle летит на границе атмосферы, оставаясь вне зоны действия систем ПВО и ПРО до момента удара, что делает перехват практически невозможным.

В 2025 году армия США запросила около 1,3 млрд долларов на программу, включая закупку ракет и дальнейшие испытания. Стоимость одной ракеты оценивается примерно в 41 млн долларов.

Проект реализуется совместно с ВМС США, которые разрабатывают морскую версию комплекса. По мнению военных, Dark Eagle станет ключевым элементом сдерживания и позволит США нейтрализовать китайскую A2/AD-оборону, в том числе в районе Южно-Китайского моря.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко