Гиперзвуковая ракета США пробьет оборону Китая и России 22.12.2025, 12:49

Dark Eagle вызывает страх в Москве и Пекине.

Армия США продвигается в разработке гиперзвуковой ракеты Dark Eagle, которая, по оценкам военных, сможет эффективно преодолевать современные системы ПВО, развернутые потенциальными противниками, включая Китай и Россию, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

На днях министр обороны США Пит Хегсет посетил арсенал Редстоун в штате Алабама, где получил обновленную информацию о ключевых ракетных программах сухопутных войск. Одной из центральных тем визита стала сверхзвуковое оружие большой дальности.

Dark Eagle — это мобильная гиперзвуковая ракета наземного базирования средней дальности. Она состоит из ракеты-носителя и сверхзвукового планирующего боевого блока. По данным армии США, дальность комплекса составляет от 2 800 до 3 500 километров, а скорость превышает 5 Махов — почти 6 400 км/ч. Несмотря на сравнительно легкую боевую часть (менее 14 кг), ракета способна уничтожать цели на площади размером с парковку.

Военные подчеркивают, что Dark Eagle летит на границе атмосферы, оставаясь вне зоны действия систем ПВО и ПРО до момента удара, что делает перехват практически невозможным.

В 2025 году армия США запросила около 1,3 млрд долларов на программу, включая закупку ракет и дальнейшие испытания. Стоимость одной ракеты оценивается примерно в 41 млн долларов.

Проект реализуется совместно с ВМС США, которые разрабатывают морскую версию комплекса. По мнению военных, Dark Eagle станет ключевым элементом сдерживания и позволит США нейтрализовать китайскую A2/AD-оборону, в том числе в районе Южно-Китайского моря.

