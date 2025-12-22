закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бабарико и Колесникова отменили пресс-конференцию в Берлине

13
  • 22.12.2025, 13:01
  • 7,340
Бабарико и Колесникова отменили пресс-конференцию в Берлине

С чем это связано?

Бывшие политзаключенные Виктор Бабарико и Мария Колесникова планировали провести пресс-конференцию в Берлине во вторник, 23 декабря, однако мероприятие отменено, сообщает пресс-служба команды Виктора Бабарико.

«Марии и Виктору необходимо время на восстановление и коммуникацию с близкими. Мария Колесникова и Виктор Бабарико просят отнестись к этому с пониманием и дать им немного времени», — говорится в сообщении.

Напомним, что Виктора Бабарико и Марию Колесникову освободили 13 декабря в числе 123 политзаключенных, их вывезли в Украину.

В пятницу Виктор Бабарико и Мария Колесникова прибыли из Украины в Берлин.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко