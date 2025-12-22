Бабарико и Колесникова отменили пресс-конференцию в Берлине 13 22.12.2025, 13:01

7,340

С чем это связано?

Бывшие политзаключенные Виктор Бабарико и Мария Колесникова планировали провести пресс-конференцию в Берлине во вторник, 23 декабря, однако мероприятие отменено, сообщает пресс-служба команды Виктора Бабарико.

«Марии и Виктору необходимо время на восстановление и коммуникацию с близкими. Мария Колесникова и Виктор Бабарико просят отнестись к этому с пониманием и дать им немного времени», — говорится в сообщении.

Напомним, что Виктора Бабарико и Марию Колесникову освободили 13 декабря в числе 123 политзаключенных, их вывезли в Украину.

В пятницу Виктор Бабарико и Мария Колесникова прибыли из Украины в Берлин.

