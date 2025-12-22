Ученые: Похожих на Землю планет в Млечном Пути больше, чем предполагалось 22.12.2025, 13:18

Они могут быть обитаемыми.

Ученые пришли к выводу, что каменистые планеты, похожие на Землю, могут быть более распространены в Млечном Пути, чем предполагалось.

Исследователи считают, что при формировании Солнечной системы близлежащая сверхновая, то есть взрыв массивной звезды, окутала ее космическими лучами, содержащими радиоактивные компоненты, необходимые для образования каменистых миров.

Этот механизм может происходить по всей нашей галактике. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Phys.

Считается, что каменистые планеты, в том числе и Земля, сформировались с помощью столкновения планетезималей, то есть объектов, состоящих из камня и льда, которые потеряли большую часть воды на ранних этапах истории Солнечной системы.

Этот процесс требовал большого количества тепла, которое в основном исходило от радиоактивного распада короткоживущих радионуклидов (КЖР), таких как алюминий-26. Предыдущий анализ метеоритов, которые остались со времен образования Солнечной системы, подтвердил большое количество КЖР более 4 миллиардов лет назад.

Но модели, объясняющие сверхновые как единственный источник этих КЖР не могут точно соответствовать количеству радиоактивного материала, обнаруженного в метеоритах.

Чтобы доставить достаточное количество радиоактивного материала, сверхновая должна была бы находиться так близко к ранней Солнечной системе, что это привело бы к разрушению протопланетного диска, в котором формировалась Земля и другие планеты.

Для решения этой загадки ученые предложили новую концепцию. Исследователи смоделировали взрыв сверхновой на расстоянии примерно 3,2 световых лет от Солнечной системы. Это расстояние не позволяет разрушить протопланетный диск. При взрыве образовалась ударная волна, которая ускоряла частицы, в основном протоны, которые направились к Солнечной системе в виде космических лучей.

Согласно модели, КЖР были доставлены двумя способами. Во-первых, сверхновая напрямую отправила некоторые из них, такие как железо-60, в протопланетный диск в виде пылевых частиц. Во-вторых, космические лучи сталкивались со стабильными материалами в протопланетном диске с такой высокой энергией, что запускали ядерные реакции, которые производили другие радиоактивные элементы, такие как алюминий-26.

Ученые выяснили, что их модель совпадает с количеством радиоактивных материалов, обнаруженных в метеоритах. Это исследование может иметь серьезные последствия для поиска внеземной жизни в нашей галактике. Результаты показывают, что похожие на Землю каменистые планеты с относительно небольшим количеством воды могут быть более распространены в Млечном Пути, чем считалось ранее, учитывая, что содержание алюминия-26 играет ключевую роль в регулировании водного баланса планет.

По словам ученых, примерно от 10% до 50% звезд похожих на Солнце могли иметь протопланетные диски, где формировались планеты, с таким же содержанием радиоактивных элементов, как в Солнечной системе. Это значит, что в нашей галактике может существовать много каменистых планет, которые могут быть обитаемыми.

