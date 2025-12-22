На МКАД произошло ДТП с участием трех авто
47-летний водитель Ford при перестроении не убедился в безопасности маневра.
Все произошло сегодня утром в районе 28-го км внешнего кольца МКАД. По предварительной информации ГАИ Минска, 47-летний водитель Ford при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем Lada.
Последний от удара отбросило на Audi, который ехал в том же направлении.
В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили повреждения.