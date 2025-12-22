закрыть
На МКАД произошло ДТП с участием трех авто

  • 22.12.2025, 13:28
На МКАД произошло ДТП с участием трех авто

47-летний водитель Ford при перестроении не убедился в безопасности маневра.

Все произошло сегодня утром в районе 28-го км внешнего кольца МКАД. По предварительной информации ГАИ Минска, 47-летний водитель Ford при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем Lada.

Последний от удара отбросило на Audi, который ехал в том же направлении.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили повреждения.

