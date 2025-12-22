ЕС продлил экономические санкции против России 22.12.2025, 13:37

На полгода.

Совет ЕС 22 декабря продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев: они будут действовать до 31 июля 2026 года, пишет «Европейская правда», сообщила пресс-служба Совета.

Речь идет об экономических санкциях, впервые введенных в 2014 году и значительно расширенных с февраля 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России.

Они состоят из широкого спектра секторальных мер, в частности из ограничений в области торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и товаров роскоши.

Санкции также охватывают: запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, исключение нескольких российских банков из системы SWIFT и приостановку деятельности и лицензий в Европейском Союзе нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ.

Кроме того, конкретные меры дают ЕС возможность противодействовать обходу санкций.

Европейский Союз остается готовым усилить давление на Россию, в частности путем введения дополнительных санкций, заявили в Совете ЕС.

По данным источников, новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России будет представлен вскоре после Нового года.

В то же время Европейский Союз решил вводить санкции в отношении судов «теневого флота», которые перевозят российскую нефть, отдельно от санкционных пакетов.

