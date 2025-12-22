FP: Этот фильм изменит само представление о военном кино 22.12.2025, 13:41

1,314

Фото: AP

Картина вошла в шорт-лист премии «Оскар».

Оскароносный украинский режиссер Мстислав Чернов представил документальный фильм «2000 метров до Андреевки», который уже называют одним из самых беспощадно честных свидетельств современной войны. Картина, вошедшая в шорт-лист премии «Оскар», показывает реальные боевые действия в Украине с пугающей ясностью и без привычной для кино романтизации, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Фильм посвящен эпизоду украинского контрнаступления 2023 года — попытке отбить у российских войск небольшое село Андреевка, недалеко от Бахмута. Чернов и его коллега Алекс Бабенко сопровождают штурмовое подразделение, используя съемку с ручных камер, шлемных камер солдат и дронов. В результате зритель буквально оказывается внутри боя — под артобстрелом, среди раненых и погибших.

Картина отражает новую реальность войны, где до 80% потерь наносятся дронами, а поле боя стало «прозрачным» из-за повсеместных камер. Фильм не предлагает утешения. Многие герои ленты погибли еще до ее премьеры. Андреевка показана как разрушенная пустошь, за которую, тем не менее, продолжают умирать люди.

По словам Чернова, его цель — гиперреализм, позволяющий зрителю «почувствовать ужас и боль войны», не приукрашивая происходящее. «Война — худшее, что человечество делает с собой», — подчеркивает режиссер.

«2000 метров до Андреевки» уже называют выдающимся документальным фильмом эпохи — жестоким, честным свидетельством войны.

