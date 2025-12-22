В Беларуси ввели очередное валютное новшество 22.12.2025, 13:51

Оно затронуло и обмен поврежденной иностранной валюты.

Нацбанк ввел единые требования для банков по размеру комиссии за определенные услуги. Среди прочего это затронуло обмен поврежденной иностранной валюты.

Регулятор обязал банки заблаговременно сообщать клиентам, если они меняют размер комиссии за свои услуги. При этом размер сборов должен быть, как правило, «с учетом экономической обоснованности (исходя из затрат и разумного уровня доходности)».

Также Нацбанк расширил список услуг, которые банки будут оказывать физлицам бесплатно. В их числе:

- переводы по счетам, открытым в одном банке;

- выдача наличных в кассе и через банкомат «своего» банка;

- предоставление справок по кредитам и банковским счетам;

- замена скомпрометированных платежных карточек.

Также регулятор ограничил размер вознаграждения банков по некоторым операциям:

- зачисление белорусских рублей на счета граждан — до 1,5% от суммы (но не более 5 базовых величин);

- обмен поврежденной иностранной валюты и прием ее на инкассо — не более 5% от суммы.

