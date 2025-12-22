закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 14:46
  • 22.12.2025, 14:06
  • 1,726
США отзывают дипломатов из 29 стран

Большинство из них были назначены во время президентства Джо Байдена.

Администрация президента США Дональда Трампа отзывает несколько десятков высокопоставленных дипломатов c посольских должностей. Большинство из них получили назначение во время президентства Джо Байдена - и теперь Белый дом планирует заменить их на более лояльных Трампу сотрудников, сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство AP cо ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

В середине декабря письма об истечении их полномочий в январе получили представители дипмиссий в 29 странах. Больше всего дипломатов администрация Трампа отзывает из стран Африки: Бурунди, Камеруна, Кабо-Верде, Габона, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара, Маврикия, Нигера, Нигерии, Руанды, Сенегала, Сомали и Уганды. Перестановки в дипломатическом корпусе США коснутся азиатско-тихоокеанского региона (Фиджи, Лаос, Маршалловы острова, Папуа - Новую Гвинею, Филиппины и Вьетнам), Европу (Армению, Северную Македонию, Черногорию и Словакию). Замены произойдут также в Алжире, Египте, Непале, Шри-Ланке, Гватемале и Суринаме.

Госдепартамент США отказался комментировать отзывы послов и подчеркнул, что речь идет о процедуре, стандартной для любой президентской администрации. Срок службы американских послов определяется президентом и составляет 3-4 года. В Госдепартаменте также подчеркнули, что отзываемым дипломатам предложат другие назначения в Вашингтоне. Ведомство напомнило, что Трампа как президент вправе назначать на должности послов США людей, лояльных Белому дому и актуальному направлению внешней политики страны - «Америка превыше всего».

Отметим, что это уже не первая волна отзыва дипломатов из американских посольств в 2025 году. После вступления на пост президента Дональд Трамп подписал указ о реструктуризации Госдепартамента США. По ее итогам были отозваны послы и уволены многие сотрудники дипломатических миссий, которые отвечали за вопросы изменения климата,права человека, качество демократических институтов и гендерного равенства.

Летом 2025 стало известно, что Госдепартамент запретил американским дипломатам публично оценивать качество демократии в странах их назначения. В частности, Госдеп США попросил их воздержаться от комментариев о честности и прозрачности выборов, состоянии демократических институтов, а также от поддержки движений за демократию и права человека. Теперь такие комментарии разрешены только официальным представителям Госдепа и госсекретарю США Марко Рубио.

