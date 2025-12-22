закрыть
Украина получила более €2 миллиардов от Евросоюза

  • 22.12.2025, 14:29
Украина получила более €2 миллиардов от Евросоюза

Куда направят средства.

В государственный бюджет Украины поступило 2,3 миллиарда евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

Как сообщили в украинском Министерстве финансов, в частности, правительство привлекло 2,1 миллиарда евро кредитных средств и 200 миллионов евро гранта. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Отмечается, что для получения очередного регулярного транша от ЕС Украина выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в рамках четвертого транша.

В министерстве напомнили, что программа поддержки Украины Ukraine Facility была начата в 2024 году сроком на четыре года. Всего с 2024 года в государственный бюджет уже поступило более 26,7 млрд евро, из которых в 2025 году - более 10,6 млрд евро. Общий объем финансирования, предусмотренный инструментом для Украины, составляет около 50 млрд евро.

