В Беларуси по рынку труда вводят изменения

  • 22.12.2025, 14:33
Они затронут и нанимателей, и работников.

В Беларуси вводят новшества по соцстрахованию и больничным. В Минтруда пояснили, что именно изменится для нанимателей и работников.

Новшество для нанимателей

Среди прочего появится новшество для работодателей — дня них на один рабочий день продлили срок сдачи формы при увольнении работников (этот документ называется ПУ-2), отмечает «Зеркало».

«Отменена необходимость представлять анкету ПУ-1 (для изменения анкетных данных) за граждан, у которых в документе уже есть идентификационный номер, — уточняют в Минтруда. — Для достоверного учета стажа работник органа Фонда соцзащиты населения (ФСЗН) самостоятельно заполнит сведения о приеме и увольнении (форма ПУ-2) и индивидуальные сведения (форма ПУ-3) на основании трудовой книжки в определенных случаях».

Сотрудник фонда сам внесет эти данные, если организация была ликвидирована. Еще — если работодатель не уплачивал обязательные страховые взносы и не представлял документы персучета в течение календарного года.

Изменения для тех, кто хочет самостоятельно делать отчисления в ФСЗН

«Цифровизация и упрощение учета. Для желающих добровольно уплачивать страховые взносы введена удаленная регистрация через «Личный кабинет плательщика» на портале Фонда, — уточняют в Минтруда. — Упрощена процедура постановки на учет для адвокатов и нотариусов за счет электронного взаимодействия между ведомствами».

Новшества для самозанятых

«Работники фонда также будут формировать отчетность (форму ПУ-3) для индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога и иных сборов», — сообщает Минтруда. Это намерены делать по данным об уплате страховых взносов.

Также сотрудники ФСЗН будут делать такую отчетность для адвокатов, нотариусов и тех, кто работает за рубежом, поясняют в ведомстве. Но есть условие — полная уплата взносов за отчетный год.

«Документ направлен на дальнейшее упрощение взаимодействия граждан и организаций с ФСЗН, а также на расширение мер поддержки для отдельных категорий», — пояснили в ведомстве.

