В Сеть попал интересный тест на логико-математический интеллект 22.12.2025, 14:40

В этом тесте все решает не только скорость, но и ход рассуждений.

Логико-математический интеллект — это не про школьные оценки по алгебре и не про умение быстро считать в столбик. Он отвечает за способность видеть закономерности, работать с абстракциями, выстраивать причинно-следственные связи и находить решение там, где его не видно сразу.

Именно этот тип интеллекта включается, когда мы решаем задачи, анализируем данные, строим гипотезы и проверяем их на прочность, пишет «Вокруг света».

Головоломки — один из самых честных способов проверить, насколько уверенно работает логико-математическое мышление. В них нельзя полагаться на интуицию или память: требуется чёткая структура мысли, внимание к деталям и умение держать в голове несколько условий одновременно.

Если вы сумеете найти правильное решение, значит, ваш мозг уверенно оперирует логическими связями и числовыми отношениями. А если нет — это тоже важный результат: он показывает, как именно вы подходите к сложным задачам.

Какое число должно стоять вместо вопросительного знака? Свой ответ напишите в комментариях.

