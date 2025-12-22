Бывший политзаключенный: 30 марта мне исполнилось 18 лет, а 31‑го ехал защищать Украину

Бывший политзаключенный: 30 марта мне исполнилось 18 лет, а 31‑го ехал защищать Украину3
- 22.12.2025, 15:03
- 1,554
История Алексея Каплича.
Освобожденный политзаключенный Алексей Каплич на пресс-конференции в Вильнюсе, которая прошла сегодня, 22 декабря, рассказал об обстоятельствах задержания. Алексей был арестован при попытке вылететь в Грузию. 18 лет ему исполнилось за день до задержания.
«30 марта мне исполнилось 18 лет, а 31‑го марта я уже был задержан в Минском национальном аэропорту — ехал защищать Украину в составе третьей штурмовой бригады» — рассказал Алексей Каплич.
Он сказал, что для себя решил, как только исполняется 18 — сразу едет защищать Украину». Задержали в аэропорту. На паспортном контроле пограничник сказал: пойдем в другую камеру, эта вас плохо распознает.
«Захожу в кабинет — сразу мешок на голову, допрос был в день задержания и шел до 4 утра, 12 дней я жил в кабинете, никто из моих родных не знал, где я и что со мной происходило», — рассказал он о задержании в аэропорту Минска.