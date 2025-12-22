В ГУР уточнили последствия спецоперации на военном аэродроме под Липецком 1 22.12.2025, 15:05

1,294

Поражены два российских Су-30.

В результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) на аэродроме под Липецком (Россия) поражены два российских Су-30.

Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в ГУР МО, уточняя данные о последствиях операции.

Согласно обновленной информации, в результате спецоперации на военном аэродроме под Липецком в ночь на 21 декабря были поражены два вражеских многоцелевых истребителя Су-30.

Ранее 22 декабря в ГУР сообщили, что на российском военном аэродроме были сожжены истребители Су-30 и Су-27.

Сообщалось, что операция ГУР была непосредственно реализована представителем движения сопротивления преступному российскому режиму.

