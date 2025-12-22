РФ забраковала белорусский картофель 1 22.12.2025, 15:20

На границе не смогли подтвердить его происхождение.

О пресечении ввоза 21 тонны картофеля из Беларуси сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Как отмечается, 19 декабря в пункте пропуска Красный Камень (Злынковский район Брянской области) в ходе фитосанитарного контроля транспортного средства (судя по номерам — из Гомельской области) было установлено, что картофель предназначался получателю в Санкт-Петербурге. При этом груз сопровождался недействительным фитосанитарным сертификатом, который «должен был подтвердить его происхождение, безопасность в фитосанитарном отношении и соответствие всем предъявляемым требованиям».

«В результате управлением Россельхознадзора ввоз данного груза на территорию Российской Федерации был запрещен. Продукция возвращена отправителю. Нарушитель привлечен к административной ответственности», — отмечается в релизе.

Россельхознадзор регулярно возвращает в Беларусь продукцию без соответствующих документов.

