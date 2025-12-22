В России замедлили работу WhatsApp 2 22.12.2025, 15:24

На 80%.

Россияне массово столкнулись с проблемами при использовании мессенджера WhatsApp. По данным сервиса «Сбой.рф», за неполный день 22 декабря из 20 регионов России поступило более 2100 жалоб на работу приложения против в среднем 270 обращений в день на прошлой неделе. Больше всего жалоб направили пользователи из Москвы (58% от общего числа), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (8%). Также о проблемах сообщили жители Калининградской, Владимирской, Свердловской, Новосибирской областей, Краснодарского края, Татарстана, Карелии и др.

По словам источника РБК на телеком-рынке, с сегодняшнего дня Роскомнадзор замедлил работу мессенджера на 70–80%. Операторы связи к этому отношения не имеют, подчеркнул собеседник издания. Как следует из обращений россиян на Downdetector, у WhatsApp с текущим уровнем замедления некорректно работают оповещения, возникают зависания при загрузке, а также есть трудности с отправкой текстовых сообщений. В середине августа Роскомнадзор официально объявил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram, объяснив это тем, что они используются мошенниками для «вымогательства денег» и «вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В конце ноября надзорное ведомство предупредило о «поэтапной» полной блокировке WhatsApp. После этого массовые сбои в работе мессенджера возникли в Сибири, на Урале и Санкт-Петербурге.

Несмотря на растущее давление, WhatsApp продолжает оставаться самым популярным мессенджером в России. Согласно данным Mediascope, в августе у него было более 97 млн уникальных пользователей, что превышает показатели прошлого года. Аудитория Telegram в России на тот момент насчитывала 91 млн человек. При этом среднесуточная аудитория «национального мессенджера» МАХ, в который власти блокировками и другими методами принуждения сгоняют россиян, в середине декабря составила всего 45 млн.

Блокировка WhatsApp буквально повторяет сценарий с YouTube, который был реализован в прошлом году, отмечал ранее глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. По его словам, начав с временных блокировок, власти постепенно полностью ограничат работу неподконтрольных Кремлю платформ в стране.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com