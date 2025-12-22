закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 15:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России замедлили работу WhatsApp

2
  • 22.12.2025, 15:24
В России замедлили работу WhatsApp

На 80%.

Россияне массово столкнулись с проблемами при использовании мессенджера WhatsApp. По данным сервиса «Сбой.рф», за неполный день 22 декабря из 20 регионов России поступило более 2100 жалоб на работу приложения против в среднем 270 обращений в день на прошлой неделе. Больше всего жалоб направили пользователи из Москвы (58% от общего числа), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (8%). Также о проблемах сообщили жители Калининградской, Владимирской, Свердловской, Новосибирской областей, Краснодарского края, Татарстана, Карелии и др.

По словам источника РБК на телеком-рынке, с сегодняшнего дня Роскомнадзор замедлил работу мессенджера на 70–80%. Операторы связи к этому отношения не имеют, подчеркнул собеседник издания. Как следует из обращений россиян на Downdetector, у WhatsApp с текущим уровнем замедления некорректно работают оповещения, возникают зависания при загрузке, а также есть трудности с отправкой текстовых сообщений. В середине августа Роскомнадзор официально объявил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram, объяснив это тем, что они используются мошенниками для «вымогательства денег» и «вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В конце ноября надзорное ведомство предупредило о «поэтапной» полной блокировке WhatsApp. После этого массовые сбои в работе мессенджера возникли в Сибири, на Урале и Санкт-Петербурге.

Несмотря на растущее давление, WhatsApp продолжает оставаться самым популярным мессенджером в России. Согласно данным Mediascope, в августе у него было более 97 млн уникальных пользователей, что превышает показатели прошлого года. Аудитория Telegram в России на тот момент насчитывала 91 млн человек. При этом среднесуточная аудитория «национального мессенджера» МАХ, в который власти блокировками и другими методами принуждения сгоняют россиян, в середине декабря составила всего 45 млн.

Блокировка WhatsApp буквально повторяет сценарий с YouTube, который был реализован в прошлом году, отмечал ранее глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. По его словам, начав с временных блокировок, власти постепенно полностью ограничат работу неподконтрольных Кремлю платформ в стране.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко