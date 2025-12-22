Нарративы Кремля рассыпаются 2 22.12.2025, 15:43

2,376

Россия проигрывает на фронте и в пропаганде.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Кремль пытался объяснить агрессию различными нарративами. Однако все они оказались противоречивыми и неубедительными, подчеркивая стратегический провал российской аргументации, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из ключевых оправданий российской власти стало утверждение, что война ведется для «защиты русских и русскоязычных» в Донбасе. Кремль называл украинские власти «фашистами» и «нацистами», что должно было легитимизировать вторжение. При этом российская пропаганда активно продвигала идеи о «братских народах» и «историческом единстве» России и Украины, а также заявляла, что Украина — «вымысел Ленина», требующий исправления исторической ошибки.

Помимо оправданий внутри страны, Москва старалась обосновать агрессию глобальными целями: борьбой с НАТО, противостоянием «западной колониальной экспансии» и восстановлением «великодержавного» статуса России. Кремль обещал создание нового «мультиполярного мира» с Россией наравне с США, Китаем и Индией.

Тем не менее на практике эти нарративы не принесли успеха. Война привела к массовым потерям в российской армии, экономическим трудностям и международной изоляции. Вместо укрепления позиций России конфликт лишь усилил сопротивление Украины и усилил поддержку Киева со стороны Запада.

Провал российской риторики демонстрирует, что попытки оправдать агрессию пропагандой не могут скрыть реальные последствия войны: стратегическую ошибку Москвы, потерю доверия на международной арене и усиление позиции Украины как независимого и решительно настроенного государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com