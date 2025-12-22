закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 16:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусбанк ограничит несколько операций на неделю

  • 22.12.2025, 15:48
  • 1,052
Беларусбанк ограничит несколько операций на неделю

В чем дело?

Беларусбанк с 22 по 29 декабря проводит масштабные технологические работы по обновлению программного обеспечения. Информация об этом размещена на сайте финучреждения.

Так, для физлиц с 22 по 29 декабря (до 15:00) будет недоступно оформление персонализированных платежных карточек в отделениях, приложении M-Belarusbank, интернет-банкинге и через контакт-центр, а также выпуск дубликатов и перевыпуск карточек, включая кредитные.

С 24 декабря с 14:00 нельзя будет оформить заявку на выдачу кредитов (овердрафтов), заключить кредитные договоры, дополнительные соглашения к ним, договоры обеспечения возврата кредитов, а также оформить и принять заявления по вопросам сопровождения кредита. Недоступна будет и выдача справок.

С 15:30 того же дня пропадет возможность перечислить деньги по кредитным договорам, а с 17:30 не будут работать операции по вкладным и текущим счетам. Получение пенсий и выполнение других операций по счетам будут доступны без ограничений до указанного времени.

Оплата кредитов через ЕРИП будет недоступна с 17:30 24 декабря по 7 января. Также с 24 декабря (17:30) до 29 декабря будут недоступны операции по вкладным и текущим счетам: открытие, закрытие, пополнение, снятие, зачисление, списание средств. Если срок возврата вклада приходится на период с 25 по 28 декабря, клиенты могут досрочно забрать деньги с 18 по 24 декабря (до 17:30) в любом отделении банка. Проценты будут рассчитаны за фактический срок хранения без перерасчета.

В то же время операции по оплате покупок, снятию наличных и оплате коммунальных услуг через ЕРИП будут доступны в обычном режиме, за исключением 27 и 28 декабря с 01:00 до 10:00.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко