Беларусбанк ограничит несколько операций на неделю 22.12.2025, 15:48

1,052

В чем дело?

Беларусбанк с 22 по 29 декабря проводит масштабные технологические работы по обновлению программного обеспечения. Информация об этом размещена на сайте финучреждения.

Так, для физлиц с 22 по 29 декабря (до 15:00) будет недоступно оформление персонализированных платежных карточек в отделениях, приложении M-Belarusbank, интернет-банкинге и через контакт-центр, а также выпуск дубликатов и перевыпуск карточек, включая кредитные.

С 24 декабря с 14:00 нельзя будет оформить заявку на выдачу кредитов (овердрафтов), заключить кредитные договоры, дополнительные соглашения к ним, договоры обеспечения возврата кредитов, а также оформить и принять заявления по вопросам сопровождения кредита. Недоступна будет и выдача справок.

С 15:30 того же дня пропадет возможность перечислить деньги по кредитным договорам, а с 17:30 не будут работать операции по вкладным и текущим счетам. Получение пенсий и выполнение других операций по счетам будут доступны без ограничений до указанного времени.

Оплата кредитов через ЕРИП будет недоступна с 17:30 24 декабря по 7 января. Также с 24 декабря (17:30) до 29 декабря будут недоступны операции по вкладным и текущим счетам: открытие, закрытие, пополнение, снятие, зачисление, списание средств. Если срок возврата вклада приходится на период с 25 по 28 декабря, клиенты могут досрочно забрать деньги с 18 по 24 декабря (до 17:30) в любом отделении банка. Проценты будут рассчитаны за фактический срок хранения без перерасчета.

В то же время операции по оплате покупок, снятию наличных и оплате коммунальных услуг через ЕРИП будут доступны в обычном режиме, за исключением 27 и 28 декабря с 01:00 до 10:00.

