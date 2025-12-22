Как Алиев Путина кинул 2 Аркадий Дубнов

Такой афронт со стороны Азербайджана.

Ильхам Алиев в последний момент отказался от поездки в Санкт-Петербург для участия в традиционном предновогоднем неформальном саммите СНГ 22 декабря. Об этом стало известно сегодня рано утром за несколько часов до начала саммита. В администрации президента Азербайджана объяснили, что он «не сможет участвовать во встрече из-за напряженного рабочего графика».

Между тем, еще накануне, 21 декабря, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что в северной столице ждут президента Азербайджана Алиева , равно как и премьер-министра Армении Пашиняна, и даже дал понять, что ожидаются отдельные беседы Путина с каждым из них. «Мы ждём, мы готовимся», — сказал Песков.

В тот же день выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Санкт-Петербурге (Азербайджан, в отличие от Армении, не является членом ЕАЭС) премьер-министр Никол Пашинян выразил «благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за создание условий для начала двусторонней торговли». Пашинян имел в виду, что первый железнодорожный состав с азербайджанскими нефтепродуктами на днях прибыл в Армению. Казалось, что это предвещает и двустороннюю встречу Алиева и Пашиняна в Питере, а может быть, и присоединение к беседе и Путина…

И вот, такой афронт со стороны Ильхама Гейдаровича…

Прибегая к излюбленной лексике Путина, которой он обычно характеризует поведение обманувших его западных лидеров (в последний раз он использовал ее пару дней назад на «Прямой линии»), кинул его теперь Алиев.

На мой, сугубо личный взгляд, его отказ от поездки в Питер и даже уже анонсированной его встречи с Путиным, возник по причине того, что в Баку обнаружили: Кремль не готов к приемлемой для Азербайджана формуле взаимного примирения, которое позволило бы преодолеть глубокий кризис в азербайджано-российских отношениях, возникший после катастрофы пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, случившейся ровно год назад, 25 декабря 2024 года в небе над Чечней.

В своём вчерашнем посте я писал, что рандеву Путина с Алиевым в Санкт-Петербурге должно стать центральным событием питерского саммита СНГ.

Не станет…

Что касается встреч президента Азербайджана с другими коллегами по СНГ, то в его администрации деликатно дали понять, что ему было достаточно общения с ними совсем недавно, на саммите СНГ в Душанбе 9-10 октября, «встречи были плодотворными»…

По-моему, вежливо.

Аркадий Дубнов, Telegram

