Финляндия планирует ввести экзамен на гражданство
- 22.12.2025, 16:04
Он будет проводиться в электронном виде.
МВД Финляндии сообщило о планах введения экзамена на финское гражданство, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Финляндии, передает «Европейская правда».
Экзамен на гражданство призван оценить знания функционирования и основных принципов финского общества, а также прав и обязанностей человека.
Достаточные социальные знания могут быть подтверждены успешной сдачей вступительного экзамена в университет на одном из госязыков. Лица, получившие высшее образование на финском или шведском языке, освобождаются от сдачи экзамена на гражданство.
- Условия получения гражданства уже были ужесточены. Введение экзамена на гражданство еще больше укрепляет подход, согласно которому для получения гражданства необходимо доказать успешную интеграцию в финское общество и знание его ценностей, – прокомментировала нововведение министр внутренних дел Мари Рантанен.
За организацию экзамена будет отвечать миграционная служба Migri. Он будет проводиться в электронном виде на финском или шведском языке.
Комментарии к законопроекту принимаются до февраля.
МВД планирует ввести экзамен на гражданство в начале 2027 года.