22 декабря 2025, понедельник, 16:31
Финляндия планирует ввести экзамен на гражданство

Он будет проводиться в электронном виде.

МВД Финляндии сообщило о планах введения экзамена на финское гражданство, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Финляндии, передает «Европейская правда».

Экзамен на гражданство призван оценить знания функционирования и основных принципов финского общества, а также прав и обязанностей человека.

Достаточные социальные знания могут быть подтверждены успешной сдачей вступительного экзамена в университет на одном из госязыков. Лица, получившие высшее образование на финском или шведском языке, освобождаются от сдачи экзамена на гражданство.

- Условия получения гражданства уже были ужесточены. Введение экзамена на гражданство еще больше укрепляет подход, согласно которому для получения гражданства необходимо доказать успешную интеграцию в финское общество и знание его ценностей, – прокомментировала нововведение министр внутренних дел Мари Рантанен.

За организацию экзамена будет отвечать миграционная служба Migri. Он будет проводиться в электронном виде на финском или шведском языке.

Комментарии к законопроекту принимаются до февраля.

МВД планирует ввести экзамен на гражданство в начале 2027 года.

