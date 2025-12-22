Украинские дроны поразили морской нефтяной терминал «Таманьнефтегаз»
- 22.12.2025, 16:18
Это один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе.
В ночь с 21 на 22 декабря ударные дроны атаковали Морской нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» на территории Краснодарского края РФ.
Как сообщают источники РБК-Украина в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в результате нанесенных ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура, что привело к масштабному пожару.
Таманьский перегрузочный комплекс, оператором которого является «Таманьнефтегаз», является одним из крупнейших в Черноморском регионе. Общий объем резервуарного парка нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.
В Генштабе добавили, что «Таманьнефтегаз» - это компания-оператор Таманского перегрузочного комплекса по перевалке сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. В результате взрывов известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух судов и возгорании на площади более 1 тыс. кв. м. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка.