В Вильнюсе пройдет панихида по Никите Мелкозерову 1 22.12.2025, 16:45

1,654

Службу проведет отец Александр Кухта.

В Вильнюсе 22 декабря пройдет панихида по журналисту и ведущему проекта «жизнь-малина» Никите Мелкозерову. Службу проведет отец Александр Кухта, сообщил он в своем телеграм-канале.

Панихида пройдет в 19.00 по Вильнюсу в храме по адресу улица Bokšto g. 4.

Напомним, в ночь на 21 декабря умер ведущий проекта «жизнь-малина» Никита Мелкозеров. Об этом в соцсетях сообщили близкие журналиста.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com