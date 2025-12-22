В Вильнюсе пройдет панихида по Никите Мелкозерову

В Вильнюсе пройдет панихида по Никите Мелкозерову1
- 22.12.2025, 16:45
- 1,654
Службу проведет отец Александр Кухта.
В Вильнюсе 22 декабря пройдет панихида по журналисту и ведущему проекта «жизнь-малина» Никите Мелкозерову. Службу проведет отец Александр Кухта, сообщил он в своем телеграм-канале.
Панихида пройдет в 19.00 по Вильнюсу в храме по адресу улица Bokšto g. 4.
Напомним, в ночь на 21 декабря умер ведущий проекта «жизнь-малина» Никита Мелкозеров. Об этом в соцсетях сообщили близкие журналиста.