22 декабря 2025, понедельник, 17:28
В Вильнюсе пройдет панихида по Никите Мелкозерову

  • 22.12.2025, 16:45
  • 1,654
Службу проведет отец Александр Кухта.

В Вильнюсе 22 декабря пройдет панихида по журналисту и ведущему проекта «жизнь-малина» Никите Мелкозерову. Службу проведет отец Александр Кухта, сообщил он в своем телеграм-канале.

Панихида пройдет в 19.00 по Вильнюсу в храме по адресу улица Bokšto g. 4.

Напомним, в ночь на 21 декабря умер ведущий проекта «жизнь-малина» Никита Мелкозеров. Об этом в соцсетях сообщили близкие журналиста.

