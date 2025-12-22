Евросоюз передал Украине ТЭС из Литвы 22.12.2025, 16:51

Она обеспечит светом миллион украинцев.

Еврокомиссия передала Украине теплоэлектростанцию из Литвы, которая должна обеспечить светом около миллиона украинцев, сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

- Сложная операция, которая длилась 11 месяцев, включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн. Среди них 40 были негабаритными грузами, включая чрезвычайно тяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый, - отметили в Минерего.

Сообщается, что поддержка Польского правительственного агентства стратегических резервов сыграла важную роль в обеспечении сложной транспортировки этих компонентов.

Предоставленное оборудование помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов.

- Мы чрезвычайно благодарны партнерам из Литвы, Польши и всего европейского сообщества, которые помогли получить критически необходимое оборудование. Оно помогло восстановить важные энергетические мощности и усилить устойчивость энергосистемы, - отметил и.о. Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Еврокомиссар по вопросам готовности, кризисного управления и равенства Хаджа Лахбиб отметила, что поставка этой электростанции поможет обеспечить светом и теплом один миллион человек, которые сталкиваются с четвертой зимой российской агрессивной войны.

По данным Минэнерго, эта логистическая операция является частью комплексного ответа ЕС на агрессию РФ против Украины с февраля 2022 года, скоординированную через Механизм гражданской защиты ЕС.

На сегодня общая поддержка ЕС энергетического сектора Украины помогла миллионам людей, включая доставку 9500 генераторов и 7200 трансформаторов. В целом комиссия выделила более 1,2 млрд евро на программы гуманитарной помощи в Украине и доставила более 160 000 тонн помощи.

