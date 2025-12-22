закрыть
За неделю Польша обязала почти 180 иностранцев покинуть страну

  • 22.12.2025, 17:02
  • 1,788
В том числе белорусов.

С 15 по 22 декабря почти 180 иностранцев покинули Польшу на основании решений об обязательстве вернуться на родину, в том числе белорусы, сообщает пограничная служба Польши.

Добровольно покинули Польшу по распоряжению властей 27 граждан Беларуси, 21- Молдовы, 19 — Грузии.

В принудительном порядке из Польши уехали 24 гражданина Украины, 16 — Грузии, 5 — Колумбии.

Среди всех высланных были иностранцы, в том числе осужденные за кражи, хранение наркотических средств или психотропных веществ, нападение и избиение с причинением тяжкого вреда здоровью, управление транспортными средствами без прав, а также лица, которые содействовали другим в незаконном пересечении границы Польши.

