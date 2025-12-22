Буданов сделал заявление о мирных переговорах с США 22.12.2025, 17:07

1,662

Кирилл Буданов

Глава ГУР МО Украины лично в них участвует.

Переговоры Украины с США по завершению войны с Россией являются не просто двусторонними. Диалог сложный и многосторонний.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Forbes заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как пишет Forbes, Буданов лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, «считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома».

«На самом деле, они придали процессу новый импульс и энергию. Я могу сказать, что настроен оптимистично в отношении будущего», - считает начальник ГУР.

Издание обращает внимание, что Буданов ограничивался минимальными комментариями и не мог раскрыть все детали.

«Многосторонние и сложные, а не просто двусторонние», - отметил он, комментируя переговоры с США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com