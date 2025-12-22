закрыть
Буданов сделал заявление о мирных переговорах с США

  • 22.12.2025, 17:07
  • 1,662
Буданов сделал заявление о мирных переговорах с США
Кирилл Буданов

Глава ГУР МО Украины лично в них участвует.

Переговоры Украины с США по завершению войны с Россией являются не просто двусторонними. Диалог сложный и многосторонний.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Forbes заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как пишет Forbes, Буданов лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, «считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома».

«На самом деле, они придали процессу новый импульс и энергию. Я могу сказать, что настроен оптимистично в отношении будущего», - считает начальник ГУР.

Издание обращает внимание, что Буданов ограничивался минимальными комментариями и не мог раскрыть все детали.

«Многосторонние и сложные, а не просто двусторонние», - отметил он, комментируя переговоры с США.

