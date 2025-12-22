закрыть
Истекшие водительские права теперь тоже можно обменять на польские

  • 22.12.2025, 17:42
  • 1,186
Истекшие водительские права теперь тоже можно обменять на польские

Белорусам на заметку.

Закончившиеся водительские права, выданные в Беларуси и других странах, теперь тоже можно обменять на польские. Это следует из новой редакции закона Польши о дорожном движении, сообщает Most.

Из ст. 14 п. 1а следует, что просроченное водительское удостоверение можно обменять на польское при подтверждении данных компетентным органом государства, которое его выдало. Обычно это справка из консульства. Также норма гласит, что заявитель должен предоставить документы, позволяющие продлить срок действия водительского удостоверения. Однако их список не приводится.

От предоставления справки из консульства освобождены беларусы:

- с гуманитарной визой или ВНЖ, выданным на основании такой визы,

- получившие в Польше убежище

- находящиеся под международной защитой

- имеющие согласие на пребывание по гуманитарным соображениям или разрешение на толерантное пребывание.

Также можно не подтверждать водительское удостоверение, выданное в стране, охваченной вооруженным конфликтом, если заявитель работает в Польше водителем (при этом нужен документ от нанимателя).

Обменять права на польские можно спустя 185 дней проживания в Польше в течение календарного года.

