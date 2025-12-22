Как роботы берут на себя рождественские приготовления
От украшения елки до ужина.
Роботы все активнее участвуют в рождественских хлопот — от украшения елок до приготовления праздничного ужина. Новые видео от исследовательских центров и компаний показывают, как автоматизация постепенно проникает даже в самые традиционные сферы, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Инженеры компании HEBI Robotics продемонстрировали мобильного манипулятора Treadward, который взял на себя праздничное оформление. Оснащенный семистепенным роботизированным манипулятором, он перевозил елку, размещал украшения и помогал создать праздничную атмосферу в офисе.
В Германии исследовательский центр FZI пошел другим путем, показав, что бывает, когда роботам поручают готовить рождественский ужин. Управляемые дистанционно и получающие подсказки от языковых моделей, машины допускают ошибки, превращая кухню в комичную зону хаоса. За юмористической подачей скрывается серьезная работа над взаимодействием человека и робота, телеуправлением и ИИ-поддержкой решений.
Третье видео представило разработки Fraunhofer IOSB: автономная система полностью собирает и украшает уличную рождественскую елку. Кран, роботы-квадроподы и элементы автономной навигации работают скоординированно — от доставки дерева до установки украшений и финального подъема конструкции.
Интерес к «робо-Рождеству» растет на фоне общественных дискуссий о роли ИИ в праздниках. Недавняя критика полностью сгенерированной ИИ рождественской рекламы McDonald’s в Нидерландах показала, что не все готовы к такому будущему. Однако эксперименты инженеров ясно дают понять: автоматизация все чаще становится частью даже самых человеческих традиций.