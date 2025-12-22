Reuters: Пенсионные выплаты Орбана не меняют расклад сил на выборах в Венгрии 22.12.2025, 18:35

Виктор Орбан

Средняя зарплата в стране остается одной из самых низких в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил кратковременный рост поддержки после обещаний увеличить пенсионные выплаты, однако эти меры пока не меняют общий расклад сил перед парламентскими выборами, которые ожидаются в апреле. Экономика страны стагнирует, а недовольство ростом стоимости жизни остается ключевой проблемой, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Пенсионная надбавка, рассчитанная на 2,4 млн пенсионеров — более четверти электората, обойдется бюджету примерно в $454 млн уже в следующем году, а в дальнейшем ее стоимость будет расти. В ноябре это решение дало партии Орбана «Фидес» небольшой прирост популярности, однако в декабре рейтинг вновь снизился до 26%, тогда как оппозиционная партия «Тиса» увеличила поддержку до 34%.

Несмотря на спад инфляции с пиков выше 25% в начале 2023 года до целевого диапазона Центробанка, венгры продолжают ощущать давление высоких цен. Средняя зарплата в стране остается одной из самых низких в ЕС, а уровень пенсионных расходов — также среди аутсайдеров союза.

Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по Венгрии до негативного, указав на риски предвыборных трат. МВФ ранее предупреждал, что без реформ пенсионной системы госдолг страны может резко вырасти в долгосрочной перспективе.

Экономисты отмечают, что времени и ресурсов для резкого улучшения настроений у властей почти не осталось. Даже возможное снижение процентных ставок перед выборами, по их мнению, вряд ли успеет существенно повлиять на исход голосования.

