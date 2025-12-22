В Азербайджане выпустили тысячи людей из тюрем

В Азербайджане выпустили тысячи людей из тюрем1
- 22.12.2025, 19:12
- 1,870
Ильхам Алиев инициировал акт об амнистии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал акт об амнистии заключенных в республике. Об этом сообщает издание Haqqin в своем Telegram-канале.
По информации журналистов, по первоначальному списку от дальнейшего отбывания наказания планируется освободить порядка пяти тысяч человек. Кроме того, акт предусматривает сокращение сроков лишения свободы для более чем трех тысяч осужденных.