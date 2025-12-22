закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы больше всего ввозили товары из Польши

1
  • 22.12.2025, 19:17
Белорусы больше всего ввозили товары из Польши

В лидерах сантехника, компьютеры и средства связи.

Национальный статистический комитет привел данные обследования физических лиц в четырех автодорожных пунктах пропуска через границу Беларуси в октябре 2025 года. Из полученных результатов следует: белорусы больше всего ввозили товары из Польши, а в лидерах покупок, сделанных в западной стране-соседке - сантехника, компьютеры и средства связи

«Основными видами ввозимых товаров являлись сантехника (ввезено в среднем на 277 долларов США на одного человека, указавшего факт ввоза и стоимость данного вида товара), компьютерная техника и средства связи (274 доллара), телевизоры (260 долларов), автозапчасти (169 долларов), электрическая бытовая техника (166 долларов), электроинструмент, бензопилы (165 долларов), парфюмерные и косметические средства (117 долларов), обувь (99 долларов), одежда (95 долларов), лекарственные средства (88 долларов)», - сказано в данных обследования.

Также в Белстате замечают, что порядка 43,2% от общего числа опрошенных, въезжавших в республику, отразили в анкете ввоз товаров. А вот вывоз был в 29,4% анкет: в 51,7% случаев в Литву, в 40,1% - в Латвию.

«Основными видами вывозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи (вывезено в среднем на 236 долларов на одного человека, указавшего факт вывоза и стоимость данного вида товара), одежда (94 доллара), электрическая бытовая техника (89 долларов), обувь (86 долларов), бензин и дизельное топливо (66 долларов)», - сказано в обследовании.

Белстат отмечает, что из 2072 распространенных в этот период анкет заполнили 81% - 1678: 738 – нерезиденты страны, 940 – белорусы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко