Умер легендарный британский певец и гитарист Крис Ри
- 22.12.2025, 19:23
- 2,022
Автор всемирно известного хита Driving home for Christmas не дожил до Рождества всего три дня.
Британский рок-музыкант, блюзовый певец и автор песен Крис Ри умер на 75-м году жизни. О его смерти 22 декабря сообщило издание The Guardian, ссылаясь на заявление семьи.
Сообщается, что артист скончался «мирно в больнице после непродолжительной болезни».
Певец родился в 1951 году в британском городе Мидлсбро. Крис Ри записал 25 студийных альбомов. Его самые известные хиты – The Road to Hell, On the Beach.
Нежная и сентиментальная рождественская композиция Driving Home for Christmas считается визитной карточкой музыканта. Песня вошла в альбом New Light Through Old Windows (1988).
Певец написал этот трек в трудный период жизни в машине, а закончил – лишь несколько лет спустя.