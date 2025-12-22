Умер легендарный британский певец и гитарист Крис Ри 22.12.2025, 19:23

2,022

Крис Ри

Автор всемирно известного хита Driving home for Christmas не дожил до Рождества всего три дня.

Британский рок-музыкант, блюзовый певец и автор песен Крис Ри умер на 75-м году жизни. О его смерти 22 декабря сообщило издание The Guardian, ссылаясь на заявление семьи.

Сообщается, что артист скончался «мирно в больнице после непродолжительной болезни».

Певец родился в 1951 году в британском городе Мидлсбро. Крис Ри записал 25 студийных альбомов. Его самые известные хиты – The Road to Hell, On the Beach.

Нежная и сентиментальная рождественская композиция Driving Home for Christmas считается визитной карточкой музыканта. Песня вошла в альбом New Light Through Old Windows (1988).

Певец написал этот трек в трудный период жизни в машине, а закончил – лишь несколько лет спустя.

