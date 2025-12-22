закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 19:53
NBC: Между Рубио и Уиткоффом произошел раскол из-за Украины

  • 22.12.2025, 19:33
  • 1,674
NBC: Между Рубио и Уиткоффом произошел раскол из-за Украины

Их взгляды на войну РФ в Украине «резко различаются».

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио стали соперниками за роль ведущего переговорщика от США по урегулированию войны РФ в Украине, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Телеканал приводит в пример несколько случаев, когда Уиткофф действовал во внешней политике без ведома главы Госдепартамента. К примеру, Рубио должен был принять участие в переговорах с Украиной в Швейцарии, но Уиткофф выехал туда раньше, что собеседники NBC расценили как попытку вести диалог с Киевом без госсекретаря. Однако Рубио успел добраться до Женевы и не позволил провести переговоры без него, отметили источники.

В конце ноября, спустя несколько дней после переговоров в Женеве, Уиткофф организовал встречу с украинскими чиновниками во Флориде. По сведениям NBC, Рубио не был в курсе о планах Уиткоффа и узнал о планируемой встрече только из вопросов, которые ему задал Киев.

«Совершенно очевидно, что Рубио отстранили от этого дела. Именно он должен всем этим руководить», — пояснил собеседник телеканала.

Источники NBC утверждают, что случаи, когда, по их мнению, Уиткофф пытался обойти Рубио, не единичны. По версии телеканала, дело заключается в том, что у спецпосланника и госсекретаря «резко различаются взгляды на то, как закончить войну в Украине». Однако в Госдепартаменте отрицают, что Рубио и Уиткофф не находят общего языка.

«Между ними нет и никогда не было разногласий. У министра Рубио и специального посланника Уиткоффа тесные рабочие отношения, они дружат. Оба полностью разделяют цели президента и каждый из них реализует видение Трампа о том, как положить конец войне и достичь мира в полном сотрудничестве», — прокомментировал материал NBC представитель Госдепа США Томми Пиготт.

