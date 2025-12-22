закрыть
В Индии пассажирский поезд переехал стадо слонов и сошел с рельсов

  • 22.12.2025, 19:42
Фото: Reuters

В поезде ехали более 600 пассажиров.

В северо-восточном индийском штате Ассам семь диких слонов оказались под колесами пассажирского поезда Rajdhani Express. Инцидент произошел в 2:17 ночи по местному времени, когда стадо из примерно 100 животных пересекало железнодорожные пути, пишет Metro.

По данным Индийских железных дорог, машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате резкой остановки локомотив и пять вагонов сошли с рельсов. Сообщений о человеческих жертвах не поступало.

Поезд следовал из Сайранга в штате Мизорам в столицу страны Нью-Дели и перевозил около 650 пассажиров. Rajdhani Express относится к премиальному классу поездов Indian Railways и обычно имеет приоритет на железнодорожной сети.

Фото: Shutterstock

Около 200 пассажиров, находившихся в сошедших с рельсов вагонах, были эвакуированы и доставлены в Гувахати другим поездом. Вагоны, не пострадавшие при аварии, были отсоединены, после чего состав продолжил движение в Нью-Дели.

Индийские железные дороги сообщили, что участок, где произошло столкновение, не считается официальным коридором миграции слонов, несмотря на то что Ассам известен высокой плотностью популяции азиатских слонов — в штате обитает около 7000 особей.

Движение поездов на этом направлении временно перенаправлено по альтернативным маршрутам, на месте продолжаются восстановительные работы.

