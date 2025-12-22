Зеленский опроверг слухи о смене главы МИД Украины 22.12.2025, 20:04

Андрей Сибига сохранит свой пост.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что не планирует увольнять министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Как пишет «Укринформ», об этом он сказал во время торжественного мероприятия по случаю празднования Дня работников дипломатической службы.

Зеленский сказал, что не собирается «менять министра иностранных дел Украины ни сегодня, ни завтра».

Он добавил, что украинские чиновники и представители Офиса президента «работают командно», а он сам с большим уважением относится к работе дипломатов и Министерства иностранных дел.

«Поэтому это действительно исключительно слухи от некоторых депутатов «, – сказал Зеленский.

Ранее народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщили, что министром иностранных дел якобы планируют назначить первого заместителя Сибиги Сергея Кислицу.

Вместо этого Сибига, по данным этих депутатов, должен возглавить посольство Украины в Польше.

