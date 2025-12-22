закрыть
22 декабря 2025, понедельник
Белорусский футболист дебютировал в чемпионате Бельгии

1
  • 22.12.2025, 20:12
Максим Киреев

Он выступает за клуб «Мехелен».

Игрок национальной сборной Беларуси по футболу Максим Киреев дебютировал в чемпионате Бельгии, передает «Точка».

Он выступает за клуб «Мехелен», который в свое время выигрывал Кубок обладателей Кубков (1988).

Максим Киреев вышел на замену на 84-й минуте выездной игры с «Сент-Трюйденом» (0:1).

И не успел отметиться какими-то яркими действиями.

Киреев перешел в «Мехелен» летом 2025-го. В Бельгии он успел поиграть за «Льерс» (Д2). Кроме того, выступал за нидерландский «Виллем II».

Кто такой Максим Киреев

Киреев – воспитанник бельгийского футбола. Он прошел академию «Андерлехта», а затем подписал первый контракт с «Льерсом». В 2023-м дебютировал на профессиональном уровне, вскоре получил вызов в сборную Беларуси по футболу.

Киреев выходил на поле в товарищеских матчах с Черногорией и Мальтой. А 5 сентября 2024-го дебютировал в официальной игре – в поединке с Болгарией.

Старт неожиданно для многих получился историческим. Киреев вошел в топ-3 лучших дриблеров игровой недели. Он совершил семь успешных обводок, больше было только у полузащитника сборной Норвегии и лондонского «Арсенала» Мартина Эдегора (8).

Судя по данным популярного портала Transfermarkt, Максим Киреев родился 9 июля 2004 года в Брюсселе. Его трансферная стоимость оценивается в €750 тыс.

Также известно, что международную карьеру Киреев начинал в сборной Бельгии (U-15). Но на родине вовремя рассмотрели талант. Максима начали привлекать сперва в юношескую команду U-19, а затем и в национальную сборную.

