Белорусы продолжают собирать грибы в декабре 22.12.2025, 20:25

Видео.

В стране все никак не закончится грибной сезон. Уже много, где лежит снег, но это не останавливает белорусов от похода в лес.

Что интересно, в некоторых местах есть не только поздние грибы зеленушки, но и, казалось бы, летние лисички.

Журналист Tochka.by посмотрела, где еще в Беларуси растут грибы.

Белоруска, гуляя по Беловежской пуще, наткнулась на летние грибы и очень обрадовалась.

«Смотрите, живая лисичка! Ароматная, пахнет. Я даже сейчас чувствую», – делится тиктокерша.

По ее мнению, в декабре «можно собирать лисички на супчик».

Пользователи активно отмечали в комментариях, что природа непредсказуема и даже «сошла с ума». Некоторые рассказывали, что тоже еще ходят в лес.

«Я сегодня в лесу была, с собакой гуляли, штук 10 нашла, Гродно», – резюмировала комментатор.

Еще одна белоруска также рассказала в TikTok, что снова пошла в лес.

«Наконец-то прошел туман в Беларуси, и мы в очередной раз поехали закрывать сезон», – отмечает женщина.

За час она набрала немного грибов, в основном это были зеленушки. Также белоруска предположила, что это не конец и, возможно, будет новогодняя «грибалка».

