Ученые: Бег замедляет субъективное течение времени на 20% 2 22.12.2025, 21:01

Причина этого эффекта связана не с физической нагрузкой, а с умственными усилиями.

Ученые из Итальянского технологического института установили, что время бега люди ощущают замедление времени. Причина этого эффекта связана не с физической нагрузкой, а с умственными усилиями, необходимыми для контроля движений. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Восприятие времени редко совпадает с показаниями часов и легко искажается в повседневной жизни. Ранее ученые уже замечали, что физическая активность — от ходьбы до езды на велосипеде — может менять ощущение длительности событий. Однако оставалось неясным, что именно за этим стоит: физиологические реакции организма или нагрузка на внимание.

Команда решила проверить, играет ли ключевую роль именно когнитивный фактор. Для этого ученые провели исследования с участием 22 молодых добровольцев. Участникам предлагали запомнить двухсекундный визуальный стимул, а затем оценивать длительность других стимулов в разных условиях.

Эксперимент проводился в четырех вариантах: в положении стоя, во время бега на беговой дорожке с интенсивностью около 80% от максимальной частоты сердечных сокращений, при ходьбе назад и при выполнении дополнительного задания на зрительную память стоя. Частоту сердечных сокращений измеряли, чтобы оценить уровень физической нагрузки.

Результаты показали: в трех типах условий, требующих повышенного внимания, участники переоценивали длительность стимулов по сравнению с базовым состоянием. Во время бега отрезок в 1,8 секунды ощущался как двухсекундный, то есть время «растягивалось» почти на девять процентов. При ходьбе назад и при выполнении двойного задания искажение составляло около семи процентов.

При этом величина эффекта не зависела от частоты сердечных сокращений. Хотя бег значительно сильнее нагружал организм, чем другие условия, степень искажения времени оставалась примерно одинаковой.

