22 декабря 2025, понедельник, 21:29
В банках Беларуси станет на 15 бесплатных услуг больше

  • 22.12.2025, 21:15
Фото: onliner

Каких и когда?

В Беларуси определены единые подходы банков к установлению комиссий за услуги. Решение принял Национальный банк – оно направлено на повышение доступности банковских услуг и улучшение обслуживания клиентов.

Как следует из решения регулятора, банки обязаны заблаговременно информировать клиентов об изменении комиссий, а сами тарифы формировать «с учетом экономической обоснованности».

Без взимания платы банки будут рассматривать документы на изменение условий кредитного договора, один раз в месяц предоставлять информацию об остатке задолженности по кредиту, выдавать справки для использования средств семейного капитала, а также документы для поручителей о размере долга. Бесплатными станут и справки о полном исполнении обязательств по кредиту, подтверждения о неполучении льготного кредита на газификацию, выписки по текущим счетам и депозитам, в том числе в электронном виде.

Кроме того, банки не будут брать плату за открытие и закрытие текущих счетов, внутрибанковские переводы, выдачу наличных в кассах и банкоматах своего банка, подключение к системам дистанционного банковского обслуживания, а также за замену карточек при определенных условиях, например, при их компрометации.

Одновременно Нацбанк ввел ограничения по размеру комиссий за отдельные операции. Так, плата за зачисление средств в белорусских рублях не может превышать 1,5% от суммы, но не более пяти базовых величин. За прием наличной иностранной валюты на инкассо или обмен поврежденных банкнот – не более 5%. Стоимость справок на государственном языке о наличии или закрытии счетов ограничена половиной базовой величины, если бесплатное предоставление не предусмотрено законодательством.

Решение вступает в силу с 15 января 2026 года.

