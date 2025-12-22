В Румынии впервые за 40 лет выявили проказу 22.12.2025, 21:36

1,760

Болезнь диагностировали у двух массажисток.

В Румынии впервые за более чем 40 лет выявлены подтвержденные случаи лепры — заболевания, более известного как проказа. Болезнь диагностировали у двух массажисток, работавших в спа-центре в городе Клуж-Напока на северо-западе страны. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Румынии, пишет Reuters.

По данным ведомства, заболевшими оказались гражданки Индонезии в возрасте 21 и 25 лет. Обе женщины получают лечение. Еще два человека в настоящее время проходят медицинское обследование.

Министр здравоохранения Александру Рогобете заявил, что клиентам спа-салона не стоит опасаться заражения. По его словам, проказа передается только при длительном и тесном контакте, а кратковременное общение не представляет существенного риска.

Как уточнил министр в комментарии государственному агентству Agerpres, одна из пациенток незадолго до выявления заболевания вернулась из Азии, где на протяжении месяца находилась рядом с матерью, которая сейчас госпитализирована с тем же диагнозом.

В целях профилактики власти временно приостановили работу спа-центра до завершения эпидемиологического расследования. Специалисты устанавливают круг контактных лиц и проверяют соблюдение санитарных норм.

В Министерстве здравоохранения отметили, что предыдущий подтвержденный случай лепры был зарегистрирован в Румынии 44 года назад. Заболевание считается редким и при своевременной диагностике успешно поддается лечению.

