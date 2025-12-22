Sky News: Убийство генерала РФ в Москве показывает Трампу, что Кремль не полностью контролирует ситуацию 4 22.12.2025, 22:04

Фанила Сарварова взорвали в машине примерно в 16 км от Кремля.

Ликвидация генерал-лейтенанта российского Генштаба Фанила Сарварова в Москве 22 декабря является одним из способов Украины продемонстрировать США, что она по-прежнему полна решимости сражаться в войне против РФ. Об этом сообщил Sky News.

Сарваров, погибший после детонации взрывчатки в машине примерно в 16 км от Кремля, стал очередным российским военачальником, убитым с начала полномасштабной агрессии РФ, подчеркнул телеканал.

Его убийство произошло в важное время – сразу после переговоров по «мирному плану» урегулирования российско-украинской войны между делегациями США и РФ в Майами в выходные, отметил Sky News.

Как указало СМИ, ранее Украина использовала такие атаки, чтобы унизить Москву и «приблизить» войну к дому для россиян. В этот раз это может стать способом Киева подорвать нарратив РФ во время переговоров с США, проинформировал Sky News.

Так, Кремль пытается убедить Белый дом, что победа России неизбежна и что поддерживать Украину бесполезно, а Киев старается убедить администрацию президента США Дональда Трампа в противоположном. И устранение российских генералов в РФ – один из способов это сделать, отметил телеканал.

Это показывает Трампу, что Кремль явно не контролирует ситуацию полностью, резюмировал Sky News.

