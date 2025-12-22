ВСУ остановили наступление россиян под Добропольем
- 22.12.2025, 22:26
Оккупанты шли в атаку колоннами.
Украинские силы обороны отбили очередной штурм российских войск в районе Доброполья, что в Донецкой области.
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.
Утром понедельника, 22 декабря, в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ «Азов» было зафиксировано движение четырех вражеских колонн в направлении Доброполья. Во время атаки противник привлек 24 единицы бронированной техники. Штурм осуществляли подразделения морской пехоты РФ.
Пилоты FPV-дронов и тяжелых бомберов ОЗСП Lasar's Group во взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны эффективно поразили скопление российских сил. По результатам боя было уничтожено не менее четырех танков, еще несколько единиц бронетехники - поражено.
В результате нанесенных ударов были уничтожены:
танки - 2 ед.
танки во взаимодействии с другими подразделениями - 2 ед.
Также было поражено:
ББМ - 6 ед.
танки - 6 ед.
БТР - 1 ед.
квадроцикл - 1 ед.
личный состав - 4 человека.
Сейчас продолжается ликвидация остатков вражеских сил, участвовавших в штурме.