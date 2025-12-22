ВСУ остановили наступление россиян под Добропольем 22.12.2025, 22:26

1,240

Оккупанты шли в атаку колоннами.

Украинские силы обороны отбили очередной штурм российских войск в районе Доброполья, что в Донецкой области.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

Утром понедельника, 22 декабря, в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ «Азов» было зафиксировано движение четырех вражеских колонн в направлении Доброполья. Во время атаки противник привлек 24 единицы бронированной техники. Штурм осуществляли подразделения морской пехоты РФ.

Пилоты FPV-дронов и тяжелых бомберов ОЗСП Lasar's Group во взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны эффективно поразили скопление российских сил. По результатам боя было уничтожено не менее четырех танков, еще несколько единиц бронетехники - поражено.

В результате нанесенных ударов были уничтожены:

танки - 2 ед.

танки во взаимодействии с другими подразделениями - 2 ед.

Также было поражено:

ББМ - 6 ед.

танки - 6 ед.

БТР - 1 ед.

квадроцикл - 1 ед.

личный состав - 4 человека.

Сейчас продолжается ликвидация остатков вражеских сил, участвовавших в штурме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com