Назван необычный способ облегчить засыпание 22.12.2025, 22:40

1,256

Эта практика получила распространение благодаря соцсетям.

Британские сомнологи Элли Хар из Королевской больницы Бромптона и Клэр Румс посоветовали принимать душ в темноте или при приглушенном свете как способ облегчить засыпание. Рекомендации экспертов приводит издание Daily Mail.

По словам специалистов, изначально эта практика получила распространение благодаря соцсетям — интернет пользователи отметили, что прием душа перед сном помогает эффективнее засыпать, если избегать яркого света. Сомнологи объяснили, что такой результат обеспечивают физиологические механизмы.

«Теплая вода способствует последующему снижению температуры тела, а именно этот процесс служит для организма важным сигналом ко сну. Дополнительную роль играет приглушенное освещение: оно помогает переключиться в режим отдыха и стимулирует выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы», — объяснила доктор Хар.

Клэр Румс отмечает, что душ в темноте не может заменить лечение серьезных расстройств, таких как бессонница или устойчивые нарушения ритма сна и бодрствования. Однако такая расслабляющая практика помогает снизить уровень возбуждения и подготовить организм ко сну, что особенно актуально при легкой форме бессонницы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com