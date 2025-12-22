закрыть
Назван необычный способ облегчить засыпание

  • 22.12.2025, 22:40
  • 1,256
Назван необычный способ облегчить засыпание

Эта практика получила распространение благодаря соцсетям.

Британские сомнологи Элли Хар из Королевской больницы Бромптона и Клэр Румс посоветовали принимать душ в темноте или при приглушенном свете как способ облегчить засыпание. Рекомендации экспертов приводит издание Daily Mail.

По словам специалистов, изначально эта практика получила распространение благодаря соцсетям — интернет пользователи отметили, что прием душа перед сном помогает эффективнее засыпать, если избегать яркого света. Сомнологи объяснили, что такой результат обеспечивают физиологические механизмы.

«Теплая вода способствует последующему снижению температуры тела, а именно этот процесс служит для организма важным сигналом ко сну. Дополнительную роль играет приглушенное освещение: оно помогает переключиться в режим отдыха и стимулирует выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы», — объяснила доктор Хар.

Клэр Румс отмечает, что душ в темноте не может заменить лечение серьезных расстройств, таких как бессонница или устойчивые нарушения ритма сна и бодрствования. Однако такая расслабляющая практика помогает снизить уровень возбуждения и подготовить организм ко сну, что особенно актуально при легкой форме бессонницы.

