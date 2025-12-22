FT: Российские генералы рисуют Путину «выигрышную войну» 2 22.12.2025, 23:01

1,568

Они приукрашивают доклады для диктатора РФ.

Российские генералы и спецслужбы приукрашивают доклады о ситуации на фронте для российского диктатора Владимира Путина. Он верит, что Россия якобы способна победить Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

Западные чиновники рассказали изданию, что российский диктатор Владимир Путин под влиянием фейковой информации, поступающей в Кремль, отказывается пойти на выгодные для него условия завершения войны, которые предлагает президент США Дональд Трамп.

Два неназванных чиновника отметили, что российские военные и спецслужбы регулярно предоставляют Путину отчеты, в которых завышают число потерь Украины, подчеркивают преимущества РФ в плане ресурсов и преуменьшают тактические провалы.

По их словам, такая оптимистичная картина, которую рисуют диктатору на военных брифингах, заставляет его верить, что он может выиграть войну. Слепая вера Путина не меняется, даже несмотря на то, что он «регулярно встречается с доверенными лицами, которые объясняют ему, как война становится все большим бременем для пробуксовывающей экономики Москвы».

