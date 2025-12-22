закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 23:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У алкоголя обнаружен необычный эффект воздействия на психику

4
  • 22.12.2025, 23:04
  • 1,900
У алкоголя обнаружен необычный эффект воздействия на психику

Он усиливает эмпатию.

Употребление алкоголя ухудшает способность распознавать гнев на лицах и в поведении других людей, но при этом усиливает субъективное чувство эмоциональной близости и сопереживания. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Авторы изучали, как интоксикация алкоголем влияет на два компонента эмпатии — когнитивный (распознавание эмоций) и аффективный (эмоциональное соучастие). Предыдущие исследования в этой области давали противоречивые результаты, поэтому ученые не выдвигали заранее жестких гипотез.

В эксперименте приняли участие 156 человек со средним возрастом 23 года, регулярно употреблявших алкоголь и практиковавших эпизоды запойного питья. Участников случайным образом объединяли в тройки незнакомых друг другу людей и распределяли по условиям: одни получали алкогольный напиток, другие — плацебо. При этом все испытуемые были уверены, что пьют алкоголь.

В «алкогольной» группе участникам давали коктейль с водкой, рассчитанный на достижение концентрации алкоголя в крови около 0,08%. В контрольной группе использовали тоник без алкоголя, но демонстрировали ложные показатели алкотестера, чтобы сохранить эффект ожидания. После употребления напитков участники несколько раз оценивали уровень опьянения, а также проходили тесты на распознавание эмоций по фотографиям и видеоклипам и задания на эмпатию.

Результаты показали, что алкоголь избирательно ухудшал распознавание эмоции гнева. Способность распознавать радость, страх, печаль и другие эмоции при этом не менялась. Одновременно участники, употреблявшие алкоголь, сообщали о более высоком уровне аффективной эмпатии — им казалось, что они лучше понимают и чувствуют других людей в группе.

По словам авторов, сочетание этих эффектов может иметь важные социальные последствия. С одной стороны, снижение чувствительности к гневу может уменьшать восприятие угрозы или конфликта, а с другой — усиленное чувство эмоциональной близости может способствовать сближению и снижению социальной дистанции.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко